Экс-офицер армии США: удары по Каракасу были тактикой отвлечения

По словам специалиста, перед проведением операции в Венесуэле ЦРУ долго готовилось.
Игнат Далакян 03-01-2026 13:25
© Фото: ArgieArkan, Х

Американцы наносили авиаудары по Каракасу в качестве отвлекающего маневра, чтобы бойцы элитного подразделения «Дельта» в этот момент захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом рассказал «Звезде» бывший офицер армии США Станислав Крапивник.

По словам специалиста, подразделение «Дельта» является службой специального назначения, в задачи которой входят выполнение разных операций подобного рода, в частности, уничтожение или захват объектов.

«Там уже ЦРУ достаточно долго работало, чтобы идентифицировать цель. И "Дельта" на вертолетах залетели, чтобы захватить Мадуро. Бывает, они переходят, сухопутными путями, чтобы ликвидировать цель», - рассказал специалист.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об успешном крупномасштабном ударе по Венесуэле и ее лидеру Николасу Мадуро. Американский лидер сообщил, что глава латиноамериканской страны вместе со своей женой был взят под стражу и вывезен из Венесуэлы.

#венесуэла #Николас Мадуро #каракас #наш эксклюзив #дельта
