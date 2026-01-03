Экс-офицер армии США: удары по Каракасу были тактикой отвлечения

Американцы наносили авиаудары по Каракасу в качестве отвлекающего маневра, чтобы бойцы элитного подразделения «Дельта» в этот момент захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом рассказал «Звезде» бывший офицер армии США Станислав Крапивник.

По словам специалиста, подразделение «Дельта» является службой специального назначения, в задачи которой входят выполнение разных операций подобного рода, в частности, уничтожение или захват объектов.

«Там уже ЦРУ достаточно долго работало, чтобы идентифицировать цель. И "Дельта" на вертолетах залетели, чтобы захватить Мадуро. Бывает, они переходят, сухопутными путями, чтобы ликвидировать цель», - рассказал специалист.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об успешном крупномасштабном ударе по Венесуэле и ее лидеру Николасу Мадуро. Американский лидер сообщил, что глава латиноамериканской страны вместе со своей женой был взят под стражу и вывезен из Венесуэлы.