МИД КНР потребовал от США немедленно освободить Мадуро

МИД Китая потребовал от властей США немедленного освобождения президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Китайская сторона призывает американскую сторону обеспечить личную безопасность президента Мадуро и его жены, немедленно освободить президента Мадуро и его жену», - говорится в сообщении.

В Пекине добавили, что Вашингтон своими действиями прямо нарушает международное право, в частности, Устав ООН. Кроме того, Китай потребовал прекратить подрыв государственной власти в стране и начать решать разногласия мирным путем.

Ранее стало известно, что экстренное заседание Совбеза ООН по Венесуэле состоится 5 января. Действия США в Каракасе осудили также власти Колумбии, Кубы и России. В Европе реакция была более сдержанной.

В настоящее время Мадуро с супругой содержатся в изоляторе в Нью-Йорке.