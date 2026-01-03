МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

CNN: спецназ США вытащил Мадуро с женой из спальни во время захвата

Они были застигнуты врасплох.
Дима Иванов 03-01-2026 18:43
© Фото: Avn, xinhua, Global Look Press

Спецназ США вытащил президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес из их спальни в резиденции в Каракасе во время одобренной Дональдом Трампом военной операции. Подробности сообщил телеканал CNN.

Элитное подразделение спецназа «Дельта» при поддержке агентов ФБР провело рейд на резиденцию Мадуро в Каракасе посреди ночи, застукав президентскую чету врасплох.

«Мадуро и его жена Силия Флорес были схвачены в своей спальне, когда американские силы ворвались в здание», - цитирует 360.ru источник CNN.

Операция началась с авиаударов по ключевым военным объектам, после чего спецназ проник в укрепленную резиденцию, где находился Мадуро. После задержания президента Венесуэлы и его супругу вывезли на военном самолете. CNN уточнил, что операция длилась менее получаса, а Мадуро и Флорес были доставлены на борт самолета без сопротивления.

Ранее Трамп подтвердил, что Мадуро вместе с супругой находятся на корабле ВМС США, их везут в Нью-Йорк для суда.

#сша #венесуэла #Николас Мадуро #каракас #Силия Флорес
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 