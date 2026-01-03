CNN: спецназ США вытащил Мадуро с женой из спальни во время захвата

Спецназ США вытащил президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес из их спальни в резиденции в Каракасе во время одобренной Дональдом Трампом военной операции. Подробности сообщил телеканал CNN.

Элитное подразделение спецназа «Дельта» при поддержке агентов ФБР провело рейд на резиденцию Мадуро в Каракасе посреди ночи, застукав президентскую чету врасплох.

«Мадуро и его жена Силия Флорес были схвачены в своей спальне, когда американские силы ворвались в здание», - цитирует 360.ru источник CNN.

Операция началась с авиаударов по ключевым военным объектам, после чего спецназ проник в укрепленную резиденцию, где находился Мадуро. После задержания президента Венесуэлы и его супругу вывезли на военном самолете. CNN уточнил, что операция длилась менее получаса, а Мадуро и Флорес были доставлены на борт самолета без сопротивления.

Ранее Трамп подтвердил, что Мадуро вместе с супругой находятся на корабле ВМС США, их везут в Нью-Йорк для суда.