Захваченного в Венесуэле Николаса Мадуро вывели из приземлившегося в Нью-Йорке самолета. Его вывели в сопровождении американских сотрудников спецслужб.

На записи трансляции можно увидеть, что Мадуро сопровождали ФБР и УБН (Управления по борьбе с наркотиками). На президенте Венесуэлы была та же одежда, в которой его сфотографировали на борту авианосца USS Iwo Jima.

Ранее сообщалось, что самолет с Мадуро прибыл в Нью-Йорк.

Напомним, 3 января спецназ США вытащил президента Венесуэлы и его супругу Силию Флорес из их спальни в резиденции в Каракасе во время одобренной американским лидером Дональдом Трампом военной операции.