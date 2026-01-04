МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мадуро вывели из приземлившегося в Нью-Йорке самолета

Ранее сообщалось, что борт с Мадуро приземлился в США.
Глеб Владовский 04-01-2026 01:23
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Захваченного в Венесуэле Николаса Мадуро вывели из приземлившегося в Нью-Йорке самолета. Его вывели в сопровождении американских сотрудников спецслужб.

На записи трансляции можно увидеть, что Мадуро сопровождали ФБР и УБН (Управления по борьбе с наркотиками). На президенте Венесуэлы была та же одежда, в которой его сфотографировали на борту авианосца USS Iwo Jima.

Ранее сообщалось, что самолет с Мадуро прибыл в Нью-Йорк.

Напомним, 3 января спецназ США вытащил президента Венесуэлы и его супругу Силию Флорес из их спальни в резиденции в Каракасе во время одобренной американским лидером Дональдом Трампом военной операции.

#Самолет #сша #венесуэла #Николас Мадуро #Нью-Йорк
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 