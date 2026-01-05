МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Колонна с Мадуро и его женой проехала по улицам Нью-Йорка

Они обвиняются в наркотерроризме, заговоре по импорту кокаина и незаконном обороте оружия.
Гоар Хачатурян 05-01-2026 15:39
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Колонна с захваченным президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его супругой Силией Флорес проехала по Нью-Йорку. Сегодня в 20:00 по Москве они предстанут перед Федеральным судом, сообщает CBS News.

«Это будет их первое судебное заседание по уголовным обвинениям с момента их эвакуации из Венесуэлы в ходе военной операции США в Каракасе в субботу», - говорится в материале.

Мадуро и его жена обвиняются в наркотерроризме, заговоре по импорту кокаина и незаконном обороте оружия. Супругов доставили в Нью-Йорк в субботу, через несколько часов после того, как их вывезли из дома в Каракасе.

Венесуэльский лидер прибыл в следственный изолятор в Бруклине вечером того же дня. Информация о содержании под стражей Силии Флорес по состоянию на вечер субботы неизвестна.

Тем временем, тысячи людей в Каракасе вышли на шествие против военных действий США в Венесуэле. Отмечается, что вторжение сплотило народ вокруг государства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с и.о. президента Венесуэлы Делси Родригес. Он выразил твердую солидарность с народом Венесуэлы перед лицом вооруженной агрессии.

#сша #венесуэла #Николас Мадуро #Нью-Йорк #суд
