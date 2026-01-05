МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Каракасе тысячи людей вышли на марш против военных действий США

Не все из этих людей поддерживают президента Венесуэлы, кто-то в целом шокирован последними событиями.
Дарья Ситникова 05-01-2026 06:56
© Фото: Marcos Salgado, XinHua, Globallookpress

Тысячи людей в Каракасе вышли на марш против военных действий США в Венесуэле. Об этом сообщил корреспондент RT.

«Все они хотят показать, что их не сломить: что если американцы прилетят бомбить опять - все будут сопротивляться», - заявил он.

Известно, что не все из этих людей поддерживают именно президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Среди них есть те, кто шокирован последними событиями. Они и сплотили народ вокруг государства.

Ранее стало известно, что исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес обратилась к американскому лидеру Дональду Трампу с призывом о мире. С ее слов, народы стран Латинской Америки и регион в целом заслуживают мира и диалога, а не войны. Она добавила, что Венесуэла - это та страна, в которую она верит и которой посвятила свою жизнь.

#сша #Трамп #венесуэла #марш #мадуро #военные действия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 