В Каракасе тысячи людей вышли на марш против военных действий США

Тысячи людей в Каракасе вышли на марш против военных действий США в Венесуэле. Об этом сообщил корреспондент RT.

«Все они хотят показать, что их не сломить: что если американцы прилетят бомбить опять - все будут сопротивляться», - заявил он.

Известно, что не все из этих людей поддерживают именно президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Среди них есть те, кто шокирован последними событиями. Они и сплотили народ вокруг государства.

Ранее стало известно, что исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес обратилась к американскому лидеру Дональду Трампу с призывом о мире. С ее слов, народы стран Латинской Америки и регион в целом заслуживают мира и диалога, а не войны. Она добавила, что Венесуэла - это та страна, в которую она верит и которой посвятила свою жизнь.