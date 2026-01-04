Появились кадры с доставленным в Нью-Йорк Мадуро

В Сети появились кадры с доставленным в Нью-Йорк президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Он и его супруга доставлены в штаб-квартиру Управления по борьбе с наркотиками (DEA).

До этого агенты DEA успели сделать фотографии с захваченным венесуэльским лидером на авиабазе Стюарт.

Ранее сообщалось, что Мадуро был доставлен самолетом в Нью-Йорк. Ожидается, что в понедельник он предстанет перед судом.

Напомним, 3 января спецназ США вытащил президента Венесуэлы и его супругу Силию Флорес из их спальни в резиденции в Каракасе во время одобренной американским лидером Дональдом Трампом военной операции.