Трамп: Мадуро вместе с женой захвачен и вывезен из страны

Президент Венесуэлы Николас Мадуро захвачен вместе со своей супругой и вывезен из страны. Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что венесуэльский лидер со своим ближайшим окружением находится в безопасном месте. Также президент США рассказал об успешном проведении крупномасштабной операции в Венесуэле.

В 11.00 по местному времени (в 19.00 по Москве) американский президент анонсировал проведение пресс-конференции в Мар-а-Лаго.

Ночью 3 января, как сообщил венесуэльский МИД, США нанесли серию ударов по столице страны Каракасу. Позже в Белом доме подтвердили эту информацию.

Среди прочих, атаки на Венесуэлу осудили президент Колумбии Густаво Петро и лидер Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.