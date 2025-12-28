МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Лавров переговорил по телефону с исполнительным вице-президентом Венесуэлы

Россия продолжит поддерживать курс Боливарианского Правительства, направленный на защиту национальных интересов и суверенитета страны, говорится в сообщении МИД России.
Игнат Далакян 03-01-2026 17:28
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.

«С.В. Лавров выразил твердую солидарность с народом Венесуэлы перед лицом вооруженной агрессии», - говорится в сообщении МИД России.

Также в заявлении отмечается, что Россия продолжит курс правительства страны, который направлен на защиту национальных интересов и суверенитета.

Стороны высказались в пользу того, чтобы не допустить дальнейшую эскалацию и найти выход из ситуации путем диалога. Лавров и Родригес выразили обоюдный настрой на дальнейшее укреплении стратегического партнерства между странами.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Глава Белого дома сообщил, что венесуэльский лидер вместе с женой вывезен из страны.

 

