CNN: Мадуро с женой доставили в изолятор в Нью-Йорке

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу доставили в изолятор в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал CNN.

Центр содержания под стражей, в который поместили венесуэльского лидера и его супругу, расположен в Бруклине на юге Нью-Йорка. Там задержанные пробудут предположительно до 5 января, когда состоится суд.

Ранее фото с задержанным Мадуро появились в сети. Они были сделаны в штаб-квартире Управления по борьбе с наркотиками (DEA). Мадуро с женой были доставлены туда самолетом.

Напомним, 3 января спецназ США вытащил президента Венесуэлы и его супругу Силию Флорес из их спальни в резиденции в Каракасе во время одобренной американским лидером Дональдом Трампом военной операции.