Третий участник: к чему приведет участие США в ближневосточном конфликте

Ситуация на Ближнем Востоке ухудшилась как только в конфликте появился третий участник - США. Пока одни самолеты-бомбардировщики летели с включенными радарами в качестве приманки, другие устремились на восток и сбросили более дюжины бомб с зарядом почти в 15 тонн по ядерному иранскому объекту Фордо.

«Хочу сказать всем, что удары, которые мы нанесли – это выдающийся военный успех», - заявил президент США Дональд Трамп.

Не все в конгрессе США довольны решениями Трампа, однозначного доверия нет даже в лагере республиканцев.

«В этот момент конгресс должен вмешаться. Я считаю, что на этой неделе конгресс должен принять меры, провести голосование и однозначно заявить, что у президента нет таких полномочий», - сказал сенатор США Крис Мерфи.

Однако официальная позиция Трампа - не полномасштабная война, а всего лишь ликвидация иранской ядерной программы. После удара по иранским базам американцы уверяли, что Вашингтон не преследует цели свержения режима. Но и это высказывание вскоре оказалось не точным.

Очевидцы, вопреки введенной правительством Израиля цензуре на публикацию видео, фиксируют многочисленные прилеты в самых разных городах. В ответ израильская армия продолжает свою серию атак по Ирану.

Несмотря на внешнее военное и политическое давление, Иран продолжит обогащение урана в мирных целях. На полях совбеза ООН иранская сторона также просит его участников передать израильские ядерные объекты под контроль МАГАТЭ. Ведь Тель-Авив до сих пор не предоставил им международного доступа и официально не подтвердил наличие ядерного оружия.

В Нью-Йорке на срочном заседании по иранской проблематике Россия совместно с Китаем и Пакистаном подготовили резолюцию, в которой призывают мировое большинство повлиять на ситуацию с помощью дипломатии.

«Вашингтон совершенно не заботит ни радиологические последствия, ни угрозы для жизни и здоровья огромного числа мирных жителей, включая женщин и детей. Таким образом, Соединенные Штаты подтверждают, что ради сохранения своей гегемонии в мире они готовы на любые преступления и нарушения международного права», - заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

В соответствии с международными нормами Иран имеет право на самозащиту, о чем не раз предупреждали Вашингтон как публично, так и по защищенным каналам. Кроме этого, уже прогремели первые иранские удары по американской военной базе в Сирии. Всего таких баз на Ближнем Востоке несколько десятков, и все они в состоянии повышенной готовности, включая ОАЭ, Иорданию и Саудовскую Аравию.

От взаимных ударов сотрясется не только Ближний Восток, но и мировая экономика: Парламент Ирана поддержал идею о закрытии Ормузского пролива, окончательное решение остается за Советом национальной безопасности Республики. Это важная судоходная артерия не только Ближнего Востока, ведь большинство поставок идут в азиатский регион: Индию, Китай и Южную Корею. Закрытие пролива грозит глобальным нефтяным шоком - на него приходятся 20% мировых нефтяных перевозок. Торговый урон на этом могут получить и Соединенные Штаты.

Иран не боится политической или военной реакции США. Многие иностранные государства уже прямо или косвенно задействованы в происходящем. Ежедневно корпус стражей исламской революции проводит задержания иностранных шпионов: израильских или тех, кто работает на эту страну. В последнем рейде схвачены три агента украинской разведки, которые планировали теракт на одном из военных предприятий в Иране. В случае доказанной вины - по законам Исламской Республики нелегалам грозит смертная казнь.