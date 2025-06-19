WSJ: Трамп одобрил планы нападения на Иран, но не отдал приказа

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ответил на вопрос, утвердил ли он план нападения на Иран, пишет aif.ru. Так как ирано-израильский конфликт продолжается, то он рассматривает несколько вариантов, включая удар США по Ирану. Сообщается, что глава Белого дома одобрил план в частном порядке, однако окончательного распоряжения еще не последовало.

Как пишет газета The Wall Street Journal, глава американского государства хочет посмотреть, откажутся ли власти исламской республики от планов по ядерной программе.

«На вопрос, принял ли он решение нанести удар по ядерным объектам Ирана, Трамп ответил: "Я могу это сделать, могу и не сделать". И он повторил свое настойчивое требование безоговорочной капитуляции Ирана», - сообщили журналисты со ссылкой на свои источники.

Кроме этого, президент США намекнул, что грядущая неделя будет очень важной. Журналисты пишут, что в качестве объекта для удара рассматривается завод по обогащению урана в Фордо. Это хорошо защищенный и укрепленный стратегический объект, который скрыт под горой, и, как предполагают эксперты, недосягаем для любых бомб, кроме самых мощных, может стать возможной целью США.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявлял, что смерть Верховного лидера ИРИ Али Хаменеи может положить конец нынешнему конфликту, а Трамп призвал всех немедленно эвакуироваться из Тегерана, потребовав от Ирана безоговорочной капитуляции.

Сам аятолла Али Хаменеи предупредил, что любое военное вмешательство США приведет к непоправимым последствиям, а его страна не сдастся.