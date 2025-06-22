Ормузский разлом: чем обернется вмешательство США на Ближнем Востоке

Сегодня ночью в конфликт Израиля и Ирана решили вмешаться Штаты.

Американские стратегические бомбардировщики сбросили несколько противобункерных бомб на подземный ядерный иранский центр Фордо, ракетным ударам также подверглись ядерные объекты в Натанзе и Исфахане.

Президент США Дональд Трамп, назвал атаку по Ирану «впечатляющим военным успехом» и пообещал, что если власти страны не заключат мир, то следующие удары будут еще более разрушительными. Глава Пентагона заявил, что все ядерные объекты Ирана уничтожены.

Однако, что на самом деле поражено, и каков реальный размер ущерба, и провести границу где сейчас война реальная, а где информационная очень сложно.

Иранское Агенство «Тасним» после сегодняшних ударов сообщило, что к примеру в Исфахане не было слышно никаких взрывов, не зафиксировано и последствий удара. А что касается объекта в Фордо, то как заявляют представители иранских властей, этот центр «уже давно эвакуирован и также не понес никакого необратимого ущерба».

Информация от МАГАТЭ тоже противоречивая. По данным агентства, удары действительно были на нанесены по объектам, где находился обогащенный уран, однако сейчас в странах районе Персидского залива на данный момент изменения радиационного фона не зафиксировано

Из того что известно доподлинно: всю неделю Иран и Израиль планомерно обменивались ракетными ударами. Практически каждую ночь во всех крупных городах обеих стран звучали сирены тревоги.

Израиль действительно на неделе атаковал ядерный Центр в Исфахане, и расположенный под землей передовой центр по обогащению урана Фордо. Продолжал Израиль и ликвидировать иранских генералов и физиков- ядерщиков.

Но и Тегеран за эти дни сумел удивить соперника и отвечал масштабными ударами беспилотников и новыми неуловимыми супертяжелыми ракетами - «Седжил».

Были атакованы морской порт в Хайфе и здание Министерства внутренних дел. В Тель-Авиве - аэропот Бен-Гурион, разведывательный центр ЦАХАЛ и штаб киберкомандования израильской армии.

Сейчас Иран в течение 48 часов обещает нанести по свои врагам новые массированные удары. Йеменские хуситы объявили, что также вступают в войну, и готовятся поражать цели в Красном море. Нефтяные танкеры сейчас срочно покидают Персидский залив.

Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Индийским океаном, контролируется Ираном, и командующий Корпуса стражей исламской революции уже заявил, что этот торговый путь, по которому сейчас идет около трети всего мирового морского экспорта нефти - в ближайшее время может быть перекрыт. Иранский парламент буквально несколько часов назад это решение уже поддержал.

Подробности развития ирано-израильского конфликта смотрите в сюжете Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».