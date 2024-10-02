Теракты, бомбы, взрывы у посольств: к чему пришел конфликт Израиля и Ирана

ЦАХАЛ и служба общей безопасности Израиля обнаружили и нанесли удар по домам двух террористов, устроивших стрельбу прошлой ночью в районе Яффо в Тель-Авиве. Накануне в столице Израиля двое вооруженных автоматическими винтовками М16 устроили стрельбу в вагоне трамвая по пассажирам. После они открыли огонь по прохожим на проспекте. По последним данным, число погибших в результате теракта достигло семи человек, еще 16 получили ранения разной степени тяжести.

«И я хочу сказать, что мы настоятельно призываем наших гражданских лиц прислушиваться к инструкциям командования тыла и израильской полиции, держаться поближе к охраняемым убежищам и быть в курсе передаваемой нами информации, которая действительно спасает жизни» - обратился к гражданам еврейского государства представитель полиции Израиля Дин Элсдун.

ЦАХАЛ обвинил в массовом расстреле мирных жителей двоих палестинцев из города Хеврон на Западном берегу. Одного из них ликвидировали на месте, а другой получил тяжелое ранение. Силовики также допросили и арестовали подозреваемых, причастных к оказанию помощи террористам, добавили в пресс-службе израильской армии. Эксперты считают, что конфликт будет расширятся.

«Я предполагаю, что это приведет к полной эскалации и началу большой региональной войны между Израилем и Ираном», - предположил доктор политических наук, специалист по международным отношениям и национальной безопасности Саймон Ципис.

Также у посольства Израиля в пригороде Копенгагена в Дании прогремели два взрыва. По данным полиции, никто не пострадал, несколько человек задержаны. Несмотря на то, что стрельбу в Тель-Авиве и взрывы у посольства не имеют официального подтверждения о связи событий, эксперты утверждают обратное.

«На мой взгляд, они взаимосвязаны, но только по причине, которая их вызвала. Это действия государства Израиль по, соответственно, в отношении Ливана, объявлении о начале сухопутной военной операции и последовательное нанесение ударов Израилем по ливанской территории», - считает Научный сотрудник института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.

В воздушном пространстве Израиля также звучат взрывы: зафиксировано один час зафиксировано около 40 снарядов, запущенных из Ливана. Часть из перехватили ПВО, часть - упала в открытой местности. В городе Ход-ха-Шарон в центральном округе обнаружены повреждения порядка 100 домов. Президент Ирана Масуд Пезешкиан уже предостерег Израиль от возможных действий. Он заявил, что ответный удар будет еще сильнее чем прежде.

При этом, пока растут уверенные удары Ирана, падает поддержка еврейского государства со стороны Запада. Власти Тель-Авива возмущаются бездействию ООН.

«Тот, кто не может однозначно осудить чудовищное нападение Ирана на Израиль, как это сделали почти все страны мира, не заслуживает того, чтобы ступить на израильскую землю. Речь про Генерального секретаря», - заявил, глава МИД Израиля Исраэль Кац.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не стоит упускать из виду и третью сторону, которая участвует в эскалации конфликта. Она указала на ответственность США за ухудшение ситуации на Ближнем Востоке.

Конфликт между Израилем и другими странами в регионе в очередной раз обострился: первого октября Иран выпустил по противнику сразу пятьсот ракет. Одновременно с этим в Тель-Авиве неизвестные расстреляли людей в трамвае и на улицах. Израиль пообещал ответный удар и заявил, что Иран совершил большую ошибку.