Mehr: военная база США на северо-востоке Сирии подверглась атаке

Американская военная база в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии подверглась атаке, пишет иранское агентство Mehr со ссылкой на собственные источники.

Агентство не уточнило, кто ударил по военному объекту. Отмечается, что речь идет о минометном обстреле. После удара военный контингент базы был приведен в режим повышенной боевой готовности, говорится в материале.

По данным источников издания Fars, военную базу США атаковал Иран.

Этой ночью издание NYT писало о подготовке поддерживаемыми Тегераном группировками атак на американские объекты в Ираке и Сирии.

Напомним, накануне Вашингтон нанес удар по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане. По данным Пентагона США, в результате была уничтожена ядерная программа Тегерана, гражданские объекты под удар не попали. В ведомстве обратили внимание, что ночная атака не имела целью свержение иранского режима.