МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Mehr: военная база США на северо-востоке Сирии подверглась атаке

Накануне США ударили по трем ядерным объектам в Иране.
Лиза Губина 2025-06-23 14:20:40
© Фото: Ameer Al Mohammedaw, dpa, Global Look Press

Американская военная база в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии подверглась атаке, пишет иранское агентство Mehr со ссылкой на собственные источники.

Агентство не уточнило, кто ударил по военному объекту. Отмечается, что речь идет о минометном обстреле. После удара военный контингент базы был приведен в режим повышенной боевой готовности, говорится в материале.

По данным источников издания Fars, военную базу США атаковал Иран.

Этой ночью издание NYT писало о подготовке поддерживаемыми Тегераном группировками атак на американские объекты в Ираке и Сирии.

Напомним, накануне Вашингтон нанес удар по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане. По данным Пентагона США, в результате была уничтожена ядерная программа Тегерана, гражданские объекты под удар не попали. В ведомстве обратили внимание, что ночная атака не имела целью свержение иранского режима.

#в стране и мире #сирия #сша #Иран #военная база сша
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
2
Инженеры водной стихии
3
Рота БМПТ. Терминатор в бою
4
Патрон против дрона
5
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
6
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
7
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
8
Вьетнам. Оружие Победы
9
Северный десант
10
Высшая школа ПВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 