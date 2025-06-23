ЦАХАЛ: 20 израильских истребителей атаковали военные объекты Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что примерно 20 истребителей ударили по военным объектам Ирана. Об этом говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Отмечается, что израильские ВВС нанесли удар по инфраструктуре хранения и запуска ракет. Как сообщает ЦАХАЛ, уничтоженные ракеты предназначались для нанесения ущерба Израилю.

Кроме того, ЦАХАЛ ударила по военным спутникам и радарам, которые использовались для проведения воздушной разведки на западе Ирана.

Также рядом с Тегераном была уничтожена установка класса «земля-воздух».

Ранее Армия обороны Израиля анонсировала новую волну авиаударов по ракетной инфраструктуре Ирана. Также сообщалось, что Израиль готовится к «длительной кампании» против Ирана.