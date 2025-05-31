На Украине жертв ТЦК отбивают всем миром. На фоне огромных, а главное, бессмысленных потерь на передовой, киевский режим ужесточил мобилизацию - мужчин буквально вытаскивают из машин на трассе.

В Хмельницкой области в городе Каменец-Подольский произошел бунт. В один из районов приехали сотрудники ТЦК, загрузили в машину очередного мобилизованного. На его защиту встали десятки человек, они порезали шины, разбили стекла военкомам. Они, в свою очередь, пытаясь уехать с новобранцем, сбили пожилую женщину, ее увезла скорая помощь.

На Украине военкомы все чаще превращаются из охотников в жертву. В Черкассах местные жители, которых хотели забрать, вступили в спор. Позже украинская полиция опубликовала видео, как задерживают троих мужчин и женщину. Пишут, что им грозит до пяти лет тюрьмы. По версии украинского МВД, они спровоцировали конфликт, напали, а сотрудники ТЦК и вовсе не связаны с произошедшем.

Беспорядки происходят и в Закарпатье, силовики устроили рейд и искали тех, кто переправляет за границу уклонистов, но встретили отпор, в машину полетели камни. Силовики открыли огонь, стреляли резиновыми пулями, есть пострадавшие.

Тем временем киевские власти пытаются снизить назревший в обществе негатив от силовой мобилизации. Создали учебник по поведению для сотрудников ТЦК, где прописаны правила общения с гражданскими.

Командир сухопутных войск Украины живет в своей реальности. Киевские СМИ его цитируют, говоря, что негативных сообщений о работе военкомов не больше 1% от общего количества мобилизованных.



Некоторые военные ВСУ, когда возвращаются с передовой, сами отбивают прохожих от военкоматов и снимают видео. Большинство украинцев, которые попадают на фронт, сдаются в плен, чтобы остаться в живых.



На фоне проблем с мобилизацией и нехваткой солдат на Украине запустили «молодёжный контракт». В ряды ВСУ привлекают молодых в возрасте от 18-ти до 24-х лет. Обещают золотые горы - миллионы, бесплатное обучение и ипотеку под 0 процентов. Только желающих не много, за месяцы - всего пару сотен.

Кроме кнута, украинцев зазывают на убой пряником, точнее бургером. Контракт в миллион гривен советуют потратить на 15 с половиной тысяч бургеров. А сумской военкомат сравнил службу по контракту с известной компьютерной игрой. Пиксельный мир намекает на форму с характерным рисунком камуфляжа.

Молодежь, в свою очередь, снимает ролики для тех, кто думает вернуться на Украину. До 5 июня украинцы, которые считались ограниченно годными к службе, должны пройти медкомиссию. Кто не придет, будет считаться автоматически годным. Хотя в ряды ВСУ и так давно берут всех подряд, киевский режим продолжает авантюру «до последнего украинца».