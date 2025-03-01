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Минобороны РФ: число убитых и раненых в рядах ВСУ превышает количество мобилизованных

Киев в феврале 2025 года мобилизовал менее 28 тысяч человек при общих потерях за месяц 38920 убитыми и ранеными.
2025-03-01 18:01:01
© Фото: Juan Moreno Keystone Press Agency Globallookpress

Число погибших украинских боевиков стабильно превышает число мобилизованных в ряды ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Отчаянные попытки киевского режима выправить ситуацию с восполнением потерь на линии боевого соприкосновения не имеют успеха. Данные за февраль 2025 года подтверждают тенденцию о стабильном превышении количества раненых и убитых военнослужащих ВСУ над количеством мобилизованных "людоловами" ТЦК», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

По данным Минобороны, в феврале военкомы мобилизовали менее 28 тысяч украинцев при общих потерях за месяц 38 920 человек убитыми и ранеными. Отмечается, что несмотря на снижение Киевом призывного возраста, набрать в ряды ВСУ необходимое количество людей не получается.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что с ноября по март ВСУ потеряли свыше 200 тысяч человек.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #потери ВСУ #Мобилизованные #мобилизация на Украине #тцк
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