Минобороны РФ: число убитых и раненых в рядах ВСУ превышает количество мобилизованных

Число погибших украинских боевиков стабильно превышает число мобилизованных в ряды ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Отчаянные попытки киевского режима выправить ситуацию с восполнением потерь на линии боевого соприкосновения не имеют успеха. Данные за февраль 2025 года подтверждают тенденцию о стабильном превышении количества раненых и убитых военнослужащих ВСУ над количеством мобилизованных "людоловами" ТЦК», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

По данным Минобороны, в феврале военкомы мобилизовали менее 28 тысяч украинцев при общих потерях за месяц 38 920 человек убитыми и ранеными. Отмечается, что несмотря на снижение Киевом призывного возраста, набрать в ряды ВСУ необходимое количество людей не получается.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что с ноября по март ВСУ потеряли свыше 200 тысяч человек.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.