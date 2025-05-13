МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пленный рассказал, что ТЦК окружили его дом, чтобы отправить в ВСУ

По словам Александра Бродовея, он скрывался от мобилизации на Украине, пока его не объявили в розыск.
2025-05-13 16:22:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Александр Бродовей, военнослужащий ВСУ, попавший в российский плен, рассказал, как он пытался скрываться от ТЦК. Это получалось до 4 января 2025 года, когда он и был мобилизован. Видео беседы с пленным опубликовало Минобороны России. 

«Ну, приходили повестки, я не появлялся, скрывался. Потом меня подали в розыск и в одно прекрасное время окружили дом. Меня скрутили, надели наручники, дали кое-как надеть штаны и отвезли в таком виде в ТЦК», - признался Бродовей. 

Он рассказал, что в день попадания в плен его подразделение отправили на позицию в районе населенного пункта Ковалевка. Еще до боестолкновения один из товарищей Александра Бродовея связался с русскими и попросил помощи. Затем, когда началась стрельба, Бродовей выжил благодаря этому решению - он сразу использовал возможность для сдачи. 

В конце беседы Бродовей поблагодарил русских солдат за сохранение его жизни. Он призвал других боевиков сдаваться и подчеркнул, что в этих случаях все будет хорошо. 

Ранее пленный украинец Юрий Татаренкор сообщил, что командование ВСУ считает солдат расходным материалом. В ответ на запросы на эвакуацию им отправляют лишь лопаты для ремонта блиндажей. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ВСУ #спецоперация #пленные #противник #Александр Бродовей
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
2
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
3
Вьетнам. Оружие Победы
4
Северный десант
5
Высшая школа ПВО
6
Фрегаты 11356. Россия/Индия
7
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
8
Броневики СВО. Часть 1
9
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
10
Ми-8. Полет в Магадан
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 