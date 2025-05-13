Пленный рассказал, что ТЦК окружили его дом, чтобы отправить в ВСУ

Александр Бродовей, военнослужащий ВСУ, попавший в российский плен, рассказал, как он пытался скрываться от ТЦК. Это получалось до 4 января 2025 года, когда он и был мобилизован. Видео беседы с пленным опубликовало Минобороны России.

«Ну, приходили повестки, я не появлялся, скрывался. Потом меня подали в розыск и в одно прекрасное время окружили дом. Меня скрутили, надели наручники, дали кое-как надеть штаны и отвезли в таком виде в ТЦК», - признался Бродовей.

Он рассказал, что в день попадания в плен его подразделение отправили на позицию в районе населенного пункта Ковалевка. Еще до боестолкновения один из товарищей Александра Бродовея связался с русскими и попросил помощи. Затем, когда началась стрельба, Бродовей выжил благодаря этому решению - он сразу использовал возможность для сдачи.

В конце беседы Бродовей поблагодарил русских солдат за сохранение его жизни. Он призвал других боевиков сдаваться и подчеркнул, что в этих случаях все будет хорошо.

Ранее пленный украинец Юрий Татаренкор сообщил, что командование ВСУ считает солдат расходным материалом. В ответ на запросы на эвакуацию им отправляют лишь лопаты для ремонта блиндажей.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.