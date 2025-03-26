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Чизбургеры и сериалы: как Киев пытается заманить молодежь в ВСУ

Киевский режим предпринимает отчаянные попытки затащить местное население в ряды ВСУ.
Владислав Кустов Глеб Владовский 2025-03-26 21:52:54
© Фото: 777Moriarty777 X.com © Видео: ТРК «Звезда»

На Украине массовое бегство из страны мужчин мобилизационного возраста вынуждает Киев не только усиливать контроль границ. Появляются новые способы заманить юношей от 18 до 24 лет в ряды ВСУ.

Один из них, как его видит Министерство обороны Украины, пропаганда в социальных сетях. Креативщики думают, что нашли ключ к сердцу молодёжи от 18 до 24 лет через желудок, рассказывая, сколько можно купить чизбургеров.

Второй приманкой стал популярный сервис для просмотра фильмов и сериалов. Украинское Минобороны предлагает за контракт получить подписку в подарок. А третьей наживкой стали девушки, которые твердят о том, что мужчина должен якобы зарабатывать баснословные деньги, чтобы, как минимум, снимать квартиру в Киеве.

Некоторые начальники штабов бригад боевиков и вовсе предлагали не воюющих украинцев ограничить в правах. То есть, по факту, поделить общество на рабов и воинов.

Тем временем на украинских улицах продолжаются драки между теми, кого пытаются мобилизовать и людоловами, как называют сотрудников ТЦК сами украинцы.

Забирают прямо из фитнес-клубов и родных дворов. Сразу на трех машинах, у одной закрашены номера. На Украине даже наличие детей перестало быть причиной отсрочки. Представители власти не брезгуют тем, чтобы "упаковать" тех, кто гуляет с ними на улице.

И таких узников ТЦК тысячи. Они снимают видео о том, в каких условиях их держат перед отправкой на фронт, рассказывают о практически тюремных распорядках.

#в стране и мире #Украина #ВСУ #мобилизация на Украине #тцк
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