Общие потери ВСУ с ноября по март составили более 200 тысяч военнослужащих. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

«Данные за февраль подтверждают тенденцию предыдущих месяцев о стабильном превышении количества раненых и убитых военнослужащих ВСУ над количеством мобилизованных «людоловами» ТЦК», - заявили в российском оборонном ведомстве.

Там отметили, что в феврале территориальные центры комплектования мобилизовали менее 28 тысяч украинцев при общих потерях за месяц 38 920 военнослужащих.

В первом месяце 2025 года ТЦК мобилизовали около 28 тысяч человек при общих потерях - 51 960 военнослужащих.

В декабре 2024 года общие потери составили 48 470 военнослужащих, а в ноябре - 60 805 человек. При этом мобилизовано было 33 тысячи человек и 34 тысячи соответственно.

Ранее пленный из ВСУ рассказал о мобилизованном, у которого была злокачественная опухоль. По словам украинца, мобилизуют даже тяжело больных людей, включая онкологических пациентов.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.