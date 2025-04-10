В зоне СВО уничтожили первую девушку, подписавшую «молодежный контракт» ВСУ

На Украине все сильнее ужесточается повальная мобилизация, которую там уже давно называют «могилизацией». Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК - аналог военкомата) ловят людей буквально везде.

Зачастую украинские военкомы используют конспирацию. Например, они ездят на автомобилях скорой помощи или же на гражданских машинах, чтобы не привлекать внимание.

Между тем, счет дезертиров в ВСУ уже пошел на сотни тысяч. Становится все больше и тех, кто желает сбежать еще до попадания на фронт.

Кто-то в попытке избежать призыва начинает содействовать ТЦК, отлавливая других граждан. Также военкомы вербуют таксистов.

Появились и первые жертвы среди тех, кто подписал «молодежный контракт». Среди них - 21-летняя Вероника.

Девушка хотела взять ипотеку. В итоге ее маленький сын остался без мамы.