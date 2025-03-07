Подоляк: Киев не станет извиняться за поведение Зеленского в Белом доме

Украина не будет извиняться перед США за перепалку Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом заявил советник офиса главы киевского режима Михаил Подоляк.

«Он (Зеленский. - Прим. ред.) был совершенно прав по форме и по содержанию... Таким образом, мы не будем извиняться за предполагаемую ошибку, которой не было», - сказал Подоляк в интервью изданию Point.

Двадцать восьмого февраля Дональд Трамп отчитал Зеленского в присутствии журналистов в Овальном кабинете Белого дома, куда тот приехал подписывать соглашение о редкоземельных металлах.

Американская сторона потребовала от Киева перестать критиковать Москву и согласиться на немедленное прекращение огня. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, присоединившийся к разговору, упрекнул Зеленского в неблагодарности и связях с политическими противниками Трампа.

В результате перепалки на повышенных тонах украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом и не возвращаться, пока Зеленский не согласится работать над достижением мира на Украине. Церемония подписания договора об украинских недрах, совместная пресс-конференция и торжественный обед были отменены.

Спустя некоторое время Белый дом объявил о заморозке военной помощи киевскому режиму и прекращении обмена разведданными с ним. Выступая перед Конгрессом США, Дональд Трамп позже заявил, что получил от Зеленского письмо, в котором тот сожалеет о случившемся и выражает готовность к мирным переговорам.