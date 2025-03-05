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Sky News: США развернули самолеты с оружием для Киева прямо в воздухе

Трамп принял решение приостановить все военные поставки для ВСУ до тех пор, пока Зеленский не продемонстрирует приверженность мирным переговорам.
Ирина Егорова 2025-03-05 22:12:41
© Фото: Volodymyr Tarasov Keystone Press Agency, Globallookpress

Американские самолеты, которые направлялись на Украину с военной помощью, развернули прямо в небе. Об этом сообщает RT со ссылкой на газету Sky News.

Самолеты поменяли курс после сразу получения приказа о паузе в поставках военной помощи. Документ был принят во время переброски вооружения на Украину.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп принял решение приостановить все военные поставки для ВСУ, а также финансирование новых траншей. По мнению хозяина Белого дома, Зеленский не стремится к миру.

Однако американские власти допускают возможность возобновления военной помощи Киеву, если украинская сторона продемонстрирует свою готовность к мирным переговорам. 

В Кремле решение США о приостановке помощи назвали лучшим вкладом в дело мира. 

#самолеты #сша #Трамп #Киев #военная помощь #приказ
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