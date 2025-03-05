Sky News: США развернули самолеты с оружием для Киева прямо в воздухе

Американские самолеты, которые направлялись на Украину с военной помощью, развернули прямо в небе. Об этом сообщает RT со ссылкой на газету Sky News.

Самолеты поменяли курс после сразу получения приказа о паузе в поставках военной помощи. Документ был принят во время переброски вооружения на Украину.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп принял решение приостановить все военные поставки для ВСУ, а также финансирование новых траншей. По мнению хозяина Белого дома, Зеленский не стремится к миру.

Однако американские власти допускают возможность возобновления военной помощи Киеву, если украинская сторона продемонстрирует свою готовность к мирным переговорам.

В Кремле решение США о приостановке помощи назвали лучшим вкладом в дело мира.