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Трамп заявил, что получил письмо от Зеленского о готовности к переговорам

По словам Трампа, Зеленский готов к переговорам, чтобы приблизить длительное мирное соглашение.
Елизавета Кондрикова 2025-03-05 07:12:30
© Фото: Hu Yousong, XinHua, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил письмо от Зеленского о готовности Украины начать переговоры по мирному урегулированию настолько быстро, насколько возможно.

Трамп также отметил, что ранее получил сигнал от российской стороны о намерении достичь мира, и призвал к двустороннему разговору для окончания конфликта в регионе.

Киев также готов подписать сделку по украинским редкоземельным минералам, добавил американский лидер.

Напомним, после встречи с Зеленским в Белом доме Трамп указывал на неготовность того к мирному урегулированию, если в процессе будет участвовать Америка. По словам американского президента, Зеленский проявлял неуважение к США во время диалога.

По итогам встречи между политиками Вашингтон решил приостановить оказание военной помощи киевскому режиму.

#Украина #сша #Дональд Трамп #Владимир Зеленский #переговоры #мирное урегулирование на украине
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