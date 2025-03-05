Трамп заявил, что получил письмо от Зеленского о готовности к переговорам

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил письмо от Зеленского о готовности Украины начать переговоры по мирному урегулированию настолько быстро, насколько возможно.

Трамп также отметил, что ранее получил сигнал от российской стороны о намерении достичь мира, и призвал к двустороннему разговору для окончания конфликта в регионе.

Киев также готов подписать сделку по украинским редкоземельным минералам, добавил американский лидер.

Напомним, после встречи с Зеленским в Белом доме Трамп указывал на неготовность того к мирному урегулированию, если в процессе будет участвовать Америка. По словам американского президента, Зеленский проявлял неуважение к США во время диалога.

По итогам встречи между политиками Вашингтон решил приостановить оказание военной помощи киевскому режиму.