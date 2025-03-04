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Вэнс рассказал, как проходила встреча Трампа и Зеленского

Вице-президент США отметил, что украинская делегация несколько раз пыталась продолжить переговоры с президентом США, но получила отказ из-за проявленного неуважения.
Виктория Бокий 2025-03-04 05:54:24
© Фото: IMAGO Jim LoScalzo Pool via CN Globallookpress

Президент США Дональд Трамп первые 30 минут встречи с Владимиром Зеленским старался быть вежливым и любезным, несмотря на то, что получал «уколы» в свой адрес. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

«Первые 25-30 минут он (Трамп. – Прим. ред.) старался быть любезным и добрым к Зеленскому, даже когда тот делал своего рода “уколы” в его адрес, даже когда Зеленский говорил вещи, которые я считал неправдой. Президент просто старался быть дипломатичным», - поделился Вэнс.

Он добавил, что после провала украинская сторона не раз пыталась продолжить переговоры с американским лидером, но получила отказ из-за «неуважения», проявленного Зеленским, и нежелания говорить о мире.

«Нельзя финансировать войну на Украине вечно, США не будут этого делать», - подчеркнул вице-президент Соединенных Штатов.

Напомним, что из-за проявленного неуважения со стороны Зеленского и его неготовности к мирным переговорам Дональд Трамп приказал приостановить все поставки военной помощи на Украину. Остановка поставок коснулась даже того американского оружия, которое находится уже в Европе и направлялось на Украину.

#Украина #сша #Зеленский #Дональд Трамп #переговоры #джей ди вэнс
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