Вэнс рассказал, как проходила встреча Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп первые 30 минут встречи с Владимиром Зеленским старался быть вежливым и любезным, несмотря на то, что получал «уколы» в свой адрес. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

«Первые 25-30 минут он (Трамп. – Прим. ред.) старался быть любезным и добрым к Зеленскому, даже когда тот делал своего рода “уколы” в его адрес, даже когда Зеленский говорил вещи, которые я считал неправдой. Президент просто старался быть дипломатичным», - поделился Вэнс.

Он добавил, что после провала украинская сторона не раз пыталась продолжить переговоры с американским лидером, но получила отказ из-за «неуважения», проявленного Зеленским, и нежелания говорить о мире.

«Нельзя финансировать войну на Украине вечно, США не будут этого делать», - подчеркнул вице-президент Соединенных Штатов.

Напомним, что из-за проявленного неуважения со стороны Зеленского и его неготовности к мирным переговорам Дональд Трамп приказал приостановить все поставки военной помощи на Украину. Остановка поставок коснулась даже того американского оружия, которое находится уже в Европе и направлялось на Украину.