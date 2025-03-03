Разборка в Белом доме: что произошло между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете

Теплое солнце Стамбула еще больше растопило лед, который образовался за три года застоя дипломатических отношений между Россией и США. После переговоров в Эр-Рияде делегации двух стран встретились снова. Второй раунд - Турция.

Въезд в резиденцию американского генконсула оцепили журналисты. Они караулили дипломатов, но так и не дождались их выхода к прессе. Диалог шел, что называется, втайне от чужих глаз и без всяких утечек. Вместо запланированных пяти часов консультации длились шесть с половиной. И как оказалось, серьезный разговор не зря любит тишину. В пятницу стало известно, что за забором американской дипмиссии разгребались завалы, доставшиеся в наследство от предыдущей администрации Вашингтона.

«Затрагивались вопросы, связанные с дипломатической собственностью России в США, в контексте возвращения российской стороне шести объектов недвижимости. Они были незаконно изъяты в период с 2016 по 2018 год. В конкретном плане американской стороне предложено рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения. Дискуссии прошли в содержательном, деловом ключе, условлено продолжить диалог по данному каналу», - сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Главное достижение стамбульской встречи - выдача Америкой агремана, то есть одобрения, на нового посла России в США. Им станет глава нашей делегации на этих переговорах в Турции Александр Дарчиев. И это был только второй шаг длинного марафона по восстановлению отношений между мировыми державами. Далее по плану - будет решаться украинский конфликт. А уже преодолев все существенные преграды, страны намерены возобновить сотрудничество, чтобы укрепить собственные экономики. В понедельник Владимир Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов.

У России - 20% мировых запасов редкозема, почти 29 миллионов тонн залежей. Мировой лидер - Китай. У Пекина собственные технологии по добыче и обработке минералов - с Поднебесной и развивается и будет развиваться наше основное взаимодействие. Но работа с Россией для Вашингтона удобнее - все же технологическая гонка с Пекином никуда не делась, а запасы России огромны. От Донбасса до Владивостока - 18 разведанных месторождений, на весь ассортимент. Неодим для электродвигателей в беспилотниках, европий используют в производстве цветных экранов смартфонов и ноутбуков, аппараты МРТ не работают без гадолиния. Экспортеры медоборудования, которые зависят от российского редкоземельного сырья, на этой неделе фактически прогнули власти Республики Корея и заставили Сеул снять часть антироссийских санкций. Зависят от ценных минералов и США, например, в каждый американский истребитель F-35 в сумме закладывают до полутонны редкозема.

«Мы, кстати говоря, готовы были бы предложить и американским нашим партнерам. Когда говорю "партнеры", то имею в виду не только административные и правительственные структуры, но и компании. Если бы они проявили интерес к совместной работе, у нас, безусловно, на порядок - хочу это подчеркнуть - на порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине. Россия является одним из безусловных лидеров по запасам этих редких и редкоземельных металлов», - сказал президент РФ Владимир Путин.

Залежи российского редкозема на Севере - в Мурманске, на Кавказе - в Кабардино-Балкарии, на Дальнем Востоке, в Иркутской области, Якутии и Тыве. Но из-за низкого внутреннего спроса доля добычи России на мировом рынке - всего 1%. Именно поэтому Владимир Путин предложил Соединенным Штатам проинвестировать развитие предприятий по добыче и переработке редкоземов и алюминия, критически важного для американской авиастроительной отрасли, в том числе и на новых российских территориях - для взаимной выгоды наших стран.

«Если будет принято решение открыть американский рынок для наших производителей, то мы могли бы примерно два миллиона тонн на американском рынке продать. Да, политика действующего президента сегодня заключается в том, чтобы размещать производство на территории Соединенных Штатов. Но если американские компании будут работать у нас, то это тоже выгода, и немалая, потому что и компании будут зарабатывать прилично, и соответствующие объемы алюминия будут поступать на внутренний рынок по абсолютно приемлемым рыночным ценам», - заявил российский лидер.

Ценная руда вызывает у Трампа большой интерес. Он даже хотел заключить собственное соглашение с Зеленским. Забрать за долги - а их у Украины, по оценкам президента США, около полутриллиона долларов - остатки ценных ресурсов. До тех пор, пока Зеленский не расплатится - но на это ушли бы сотни лет. Когда две недели назад это соглашение привез в Киев американский министр финансов, Зеленский его подписывать отказался. Получив выволочку от Вашингтона, начал метаться - то он согласен все подписать, то снова нет.

«Главное для меня - чтобы мы не были должниками. В соглашении нет ни 500 млрд долга, ни 350, ни 100. Это было бы несправедливо по отношению к нам. Не было таких договоренностей раньше, поэтому не о чем говорить. Важно, что это про новое. Если мы говорим о фонде - это также решенный вопрос в этом рамочном соглашении, - то я считаю, что там Украина и США - партнеры. И фонд этот украино-американский, и мы его не только совместно менеджерим, но и имеем права», - сказал Зеленский.

Единственное, чего Зеленский добился этими истериками, - это того, что США ужесточили условия. В новой редакции соглашения - никаких гарантий безопасности для Украины. А половина дохода от всех украинских недр отправляется в американский фонд.

Но была и ложка меда - Вашингтон согласился устроить личную встречу Зеленского и Трампа для подписания договора, и Зеленский, который прекрасно понимал, что загоняет Украину в кабалу, тут же согласился. В пятницу полетел в Вашингтон в надежде заговорить зубы американскому президенту. Но все пошло не по плану. С порога Трамп начал подкалывать попрошайку. Сначала за внешний вид. Тот явился на деловую встречу не в заношенной кофте цвета хаки, а в новой - черной, но все же толстовке.

В Овальном кабинете Зеленского ждала новая порция выволочки. На этот раз от окруживших его журналистов.

«У вас, вообще, есть костюм? Почему вы не носите костюм? Вы в главном кабинете этой страны, почему вы не в костюме? У многих американцев есть вопрос на этот счет», - сказал президент США Дональд Трамп.

Вместо того чтобы надеть костюм, клоун привез с собой очередное шоу - всучил Трампу фотографии пленных и подарил чемпионский пояс Усика, да и тот, как оказалось, поддельный, ведь настоящий остался в доме боксера. И ведь поначалу все шло мирно. Трамп был спокоен как удав, даже пригласил Зеленского на обед и заявил, что не занимает ни одну из сторон конфликта.

«Я не на стороне Путина, я ни на чьей стороне, я на стороне США и всего мира. Хочу, чтобы все это закончилось. Вы видите, как сильно он ненавидит Путина, мне трудно вести переговоры с кем-то, кто так полон ненависти», - сказал Трамп.

Лицо Зеленского, с самого начала выдающее его невменяемость, резко перекосило. Главарь режима заявил, что не собирается прекращать огонь, и потребовал гарантии безопасности, словно забыл, что Трамп их давать и не собирался. И это были лишь цветочки. Ягодки пошли, когда слово взял вице-президент Джей Ди Вэнс.

Проблемы на фронте? Нет желающих воевать? Зеленский будто об этом и не слышал, а Вэнс открывает ему глаза и при всех застает врасплох.

«Вы отправляете призывников на передовую, потому что у вас не хватает людей, вам следует поблагодарить президента за то, что он вмешался в конфликт», - сказал Зеленскому Вэнс.

Вэнс продолжал игру в одни ворота. А Зеленский один за другим пропускал позорные мячи и в конце концов забыл, что за ним следят телекамеры. Он закатывал глаза, отрешенным взглядом смотрел в потолок и в итоге потерял контроль и выругался на незнакомом американцам языке.

Дальше началось то, чего никогда в истории не слышали стены Овального кабинета, наверняка ни в кулуарах, а уж тем более в присутствии десятков журналистов. Публичную выволочку Зеленскому подхватил Трамп.

«Вы должны быть благодарны. У вас нет козырей. Вы в тупике. Люди гибнут. У вас заканчиваются военные. И при этом вы говорите: "Я не хочу прекращения огня, не хочу прекращения огня - я хочу то, я хочу это!"», - обосновал Трамп.

Президент США припомнил и миллиарды подаренных предшественниками долларов, и военную помощь, которую Зеленский бездарно просадил, равно как и угробил жизни украинцев. Но Зеленскому все эти аргументы как об стену горох, он продолжал откровенно хамить хозяину.

«Вы ставите на кон жизни миллионов людей. Вы заигрываете с третьей мировой войной! Вы проявляете неуважение к нашей стране, которая сделала намного больше, чем должна была. Этот глупый Байден дал вам 350 миллиардов долларов. Ваши люди храбры, но без нашего вооружения, без нашей военной техники эта война закончилась бы за две недели», - отметил Трамп.

Правда глаза колет, но, видимо, только не Зеленскому. Многозначительной была реакция украинского посла в США Оксаны Маркаровой, которая в самый разгар скандала закрыла лицо рукой, очевидно чтобы скрыть эмоции от стыда за своего начальника.

Шоу должно было продолжиться за закрытыми дверями, но - не срослось. Сделка по недрам сорвалась, пресс-конференцию отменили, деловой обед тоже - нетронутую еду съели акулы пера, которым, видимо, не хватило крови Зеленского. А самого главу киевского режима Трамп выставил за дверь Овального кабинета.

А западные журналисты еще долго переваривали публичное унижение клоуна в прямом эфире. Ведущий Fox News, например, на весь мир назвал Зеленского американским холопом, даже несмотря на то, что главарь режима всего пять минут назад давал интервью на том же канале.

Едва все закончилось, как Трамп, пусть и не добившийся сенсационной сделки, все равно вышел к журналистам в бодром настроении. Красная кепка, улыбка - кажется, он сделал все как хотел, показал миру, что есть только две силы, которые могут адекватно подойти к решению конфликта - Россия и США. А Зеленский, возомнивший себя, по словам Трампа, большой шишкой, отправляется на политическую свалку.

«Либо мы его остановим, либо он дальше будет воевать, а если он продолжит, то это будет не очень хорошо. Потому что без нас он не победит, помните об этом», - сказал Трамп.

И уже в субботу весь украинский режим вступил в стадию полураспада. Американский фундамент, на котором держалась свора на Банковой, посыпался. Госдеп прекратил поддержку восстановления украинской энергосети. Спонсоры из USAID покидают Украину. Администрация Трампа единогласно высказалась за прекращение переговоров с Зеленским. А шеф Пентагона приказал командованию США прекратить кибератаки на Россию. В общем, клоун всех развлек, а его представление войдет в историю. Историю начала краха киевского режима, который Запад породил и, очевидно, сам же теперь и убьет.