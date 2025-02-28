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Трамп заявил о неготовности Зеленского к мирному урегулированию

Дональд Трамп подчеркнул, что Зеленский чувствует свое преимущество, когда на стороне Киева Вашингтон.
Глеб Владовский 2025-02-28 21:46:08
© Фото: IMAGO Jim LoScalzo Pool via CN Globallookpress

Украинский лидер Владимир Зеленский не готов мирно урегулировать текущий конфликт. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

«Удивительно, что выясняется на эмоциях. Я понял, что Зеленский не готов к миру, если в нем будет участвовать Америка, потому что он чувствует, что наше участие дает ему большое преимущество», - написал он в соцсетях.

Трамп также подчеркнул, что Зеленский, в ходе проходившего диалога, проявил неуважение к США. По словам американского лидера, Зеленский чувствует, что присутствие США дает Киеву преимущество. Но, как отмечает президент США, ему нужно не преимущество а мир.

В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры между главами обоих государств, которая закончилась словесной перепалкой. В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом.

#Украина #сша #Дональд Трамп #Владимир Зеленский #словесная перепалка #мирное урегулирование
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