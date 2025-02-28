Трамп заявил о неготовности Зеленского к мирному урегулированию

Украинский лидер Владимир Зеленский не готов мирно урегулировать текущий конфликт. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

«Удивительно, что выясняется на эмоциях. Я понял, что Зеленский не готов к миру, если в нем будет участвовать Америка, потому что он чувствует, что наше участие дает ему большое преимущество», - написал он в соцсетях.

Трамп также подчеркнул, что Зеленский, в ходе проходившего диалога, проявил неуважение к США. По словам американского лидера, Зеленский чувствует, что присутствие США дает Киеву преимущество. Но, как отмечает президент США, ему нужно не преимущество а мир.

В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры между главами обоих государств, которая закончилась словесной перепалкой. В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом.