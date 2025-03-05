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Лукашенко: USAID направило Украине около $5 млрд на «майдан»

По словам президента, мятеж в Белоруссии в 2020 году финансировался из тех же источников.
Владимир Рубанов 2025-03-05 04:15:42
© Фото: Emeric Fohlen ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Агентство США по международному развитию (USAID) направило Украине около $5 млрд для организации «майдана». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

По словам Лукашенко, мятеж в Белоруссии в 2020 году финансировался из тех же источников, пишет RT.

В 2014 году помощник госсекретаря США Виктория Нуланд признавала, что Вашингтон с 1991 года вложил в Украину 5 млрд долларов. По ее словам, эти деньги пошли на поддержку «чаяний украинского народа о сильной, демократической власти, представляющей их интересы».

После прихода к власти республиканца Дональда Трампа стало известно о планах Белого дома сократить штат USAID почти на 97%.

Ключевой соратник президента Илон Маск заявил, что агентство является преступной организацией, «змеиным гнездом радикально левых марксистов». Бизнесмен выразил уверенность, что эти люди ненавидят Америку и что организация должна умереть.

Маск заявлял, что USAID оказывала влияние на выборы, использовав при этом «сомнительные» способы. Позже сообщалось, что агентство потратило более 120 тысяч долларов на финансирование выборов в Молдавии в 2024 году, потенциально способствуя победе Майи Санду во втором туре.

Кроме того, Белый дом обвинил USAID в оплате сотни тысяч порций еды, отправленных террористам в Сирии.

#белоруссия #Украина #сша #Майдан #usaid #Александр Лукашенко
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