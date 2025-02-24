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В США приступили к сокращению численности персонала USAID

Также порядка 1 600 сотрудников, работающих в USAID на территории Соединенных Штатов, будут уволены.
Дарина Криц 2025-02-24 05:17:47
© Фото: Pavlo Gonchar Keystone Press Agency Globallookpress

Агентство по международному развитию (USAID) заявило о начале сокращения численности множества сотрудников. Речь идет о тысячах специалистов, которые наняты в штат напрямую.

Распоряжение вступит в силу в воскресенье, 23 февраля 2025 года, с 23:59 по восточноевропейскому времени (24 февраля 07:59 по московскому времени). Соответствующая информация указана на официальном сайте агентства.

«Все сотрудники USAID, нанятые напрямую, за исключением назначенного персонала, ответственного за критически важные функции, основное руководство и/или специально назначенные программы, будут отправлены в административный отпуск по всему миру», - уточнили в ведомстве.

Кроме того, порядка 1 600 сотрудников, работающих в USAID на территории Соединенных Штатов, также попадут под сокращение.

В этот же день руководство проинформирует определенный основной персонал организации до 17:00 по восточноевропейскому времени.

Седьмого февраля стало известно о планах Белого дома сократить штат USAID почти на 97%. Из 10 000 сотрудников по всему миру на своих рабочих местах останутся только 294.

#в стране и мире #сша #usaid #Сокращение штата #Сокращение персонала
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