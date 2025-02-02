Маск: организации USAID пора умереть

Американский бизнесмен и глава нового департамента эффективности государственного управления Илон Маск заявил, что агентство США по международному развитию USAID является «преступной организацией».

«USAID - преступная организация. Пора ей умереть», - написал предприниматель на своей странице в соцсети X.

В отдельной публикации Маск назвал USAID «змеиным гнездом радикально левых марксистов», которые ненавидят Америку.

Ранее Илон Маск уличил Министерство финансов США в одобрении платежей террористам. Департамент эффективности государственного управления обнаружил, что американское ведомство одобряло перечисление денежных средств мошенническим операциям и террористическим группировкам.