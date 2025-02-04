Белый дом обвинил USAID в оплате пайков для боевиков «Аль-Каиды»*

Белый дом в понедельник опубликовал список странных трат Агентства США по международному развитию (USAID), которое в данный момент находится в стадии реорганизации. Из него следует, что организация оплатила сотни тысяч порций еды, отправленных боевикам «Аль-Каиды»* в Сирии, пишет 360.ru. При этом изначально продовольственные наборы предназначались беженцам.

Кроме того, выяснилось, что сотни миллионов долларов из налоговых отчислений американцев пошли на создание каналов ирригации и закупку удобрений в Афганистане, используемых в производстве героина.

Также 47 тысяч долларов потратили на «трансгендерную оперу»** в Колумбии и 32 тысячи на «трансгендерные комиксы»** в Перу. А еще 70 тысяч направили на мюзикл, продвигающий ЛГБТ** в Ирландии.

Ранее американский миллиардер и глава нового департамента эффективности государственного управления Илон Маск заявил, что USAID - «преступная организация», причастная к разработкам биологического оружия и финансированию террористов. По его словам, агентство является «змеиным гнездом радикально левых марксистов», которые ненавидят Америку.

* «Аль-Каида» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

** Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.