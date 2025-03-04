Агентство США по Международному развитию (USAID) потратило более 120 тысяч долларов на финансирование выборов в Молдавии в 2024 году, потенциально способствуя победе Майи Санду во втором туре. Об этом сообщает РИА Новости, проанализировав базы общедоступных программ USAID.

По данным сайта правительства США, который отслеживает федеральные расходы, в прошлом году Агентство выделило грант в 124,2 тысячи долларов молдавской неправительственной организации. Отмечается, что эти деньги были выделены в рамках собственной инициативы для «увеличения и укрепления поддержки среди молдаван европейской интеграции страны».

Когда приближался второй тур выборов президента, кампания была особенно активна в Италии, Румынии и Великобритании среди молдавской диаспоры. Для привлечения большого количества избирателей на участки для голосования использовались соцсети и другие различные мероприятия.

Помимо этого, неправительственная организация привлекала избирателей не только на президентские выборы, но и на референдум по вступлению в ЕС, продвигая идею вступления в блок как конституционную цель.

В начале ноября 2024 года в Молдавии прошел второй тур президентских выборов, в результате которых действующий президент страны Майя Санду одержала победу, набрав более 55% голосов. Сообщалось, что она победила за счет голосов из-за рубежа, так как большинство пришедших на выборы в самой Молдавии проголосовали за ее оппонента Александра Стояногло.