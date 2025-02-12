Маск обвинил USAID в оказании влияния на выборы

Деятельность Агентства по международному развитию США (USAID) оказывала влияние на выборы, использовав при этом «сомнительные» способы. Об этом заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, занимающий должность главы ведомства по повышению эффективности федерального правительства (DOGE).

«Слишком многое из того, что делало USAID, было направлено на влияние на выборы, влияние на выборы сомнительными способами, что не выдерживало критики», - сказал он во время выступления в Белом доме вместе с президентом США Дональдом Трампом.

О выборах в каких странах он говорил, Маск уточнять не стал. Он добавил, что, по его мнению, агентство USAID не всегда оправдывала вложенные в его работу средства.

Ранее Илон Маск уже высказывался против USAID. Он назвал агентство преступной организацией и обвинил в разработке биологического оружия и финансировании террористических групп.