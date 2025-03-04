Прощай, оружие: как Киев отреагировал на заморозку военной помощи США

После переговоров Зеленского с Трампом в Белом доме Вашингтон принял решение о прекращении поставок оружия Киеву. Заморозку военной помощи подтвердила американская администрация, сообщает Fox News.

«Я думаю, Зеленский должен быть более благодарным, потому что наша страна поддерживала его в самые сложные моменты. Мы дали им гораздо больше, чем Европа, а европейцы должны были дать больше, чем мы. Потому что конфликт происходит прямо на их границах», - заявил Трамп.

Зеленский, прилетев из Лондона, где получил очередные заверения о помощи и боеприпасы для ВСУ, пообещал, что окончание конфликта с Россией «очень далеко». В Белом доме прокомментировали слова главы киевского режима.

«Он рубит сук, на котором сидит. США и американский народ устали оплачивать счета за эту войну. Президент Трамп хочет договориться о сделке, но, к сожалению, похоже, Зеленский пока не хочет этого делать», - отметила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, в минувшую пятницу Зеленский мог спасти себя с экономической точки зрения, но предпочел «поставить телегу впереди лошади».

Президент США поручил министру обороны Питу Хегсету поставить на паузу доставку даже того вооружения, которое уже в пути или находится в транзитной зоне в Польше, утверждает Bloomberg. Пауза сохранится в силе до тех пор, пока американский лидер не убедится, что глава Зеленский хочет мира.

В Кремле на новые меры США уже отреагировали, заявив, что такой шаг может стать наилучшим вкладом в мирное урегулирование.

«США были главным поставщиком войны, если они приостановят поставки, то это будет лучший вклад в дело мира», - отметил Песков.

До тех пор пока Киев не сменит риторику, в Белом доме с украинской делегацией разговаривать не собираются, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, Киев пытался возобновить переговоры в Овальном кабинете, но Трамп отказал, так как у Зеленского нет желания стремиться к миру.

«Президент сказал, что, во-первых, они были неуважительны, а во-вторых, о чем с ними вообще говорить? Они показали свое нежелание обсуждать мирное урегулирование конфликта», - подчеркнул Джей Ди Вэнс.

В свою очередь, глава Еврокомиссии представила план глобального перевооружения Евросоюза. Согласно ему, страны-члены объединения должны повысить расходы на оборону, в среднем на 1,5 процента ВВП. Такая мера, по оценке Брюсселя, позволит собрать 650 миллиардов Евро на производство оружия нового поколения. Также Урсула фон дер Ляйен предложила создать механизм кредитов на 150 миллиардов евро, чтобы увеличить поставки вооружения Украине.

«Европа намерена серьезно нарастить оборонные расходы. Это реакция как на текущие события, включая поддержку Украины, так и на назревшую необходимость самим отвечать за свою безопасность в долгосрочной перспективе. Речь идет о общеевропейских возможностях в сферах противовоздушной и противоракетной обороны, артиллерии, ракет, боеприпасов, БПЛА и систем борьбы с ними», - пояснила глава ЕК.

В Службе внешней разведки заявили, что Брюссель открыто идет на конфликт с европейскими политиками, поддерживающими Трампа. По информации СВР, Евросоюз крайне обеспокоен тем, что глава Белого дома может ослабить роль ЕС на мировой арене и опирается в этой работе на национально ориентированных консервативных лидеров. В их числе, например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, словацкий глава правительства Роберт Фицо и претендующий на пост румынского президента Кэлин Джорджеску.