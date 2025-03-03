Трамп назвал заявление Зеленского о нескором окончании конфликта худшим

Президент США Дональд Трамп назвал худшим заявление Зеленского о том, что до окончания конфликта на Украине еще очень далеко. США при этом не собираются с этим мириться. Глава Белого дома в очередной раз подчеркнул, что Зеленский не хочет мира, пока Вашингтон поддерживает Киев.

«А Европа на встрече с Зеленским прямо заявила, что они не смогут выполнить эту работу без США. Наверное, не самое лучшее заявление, чтобы сделать его в плане демонстрации силы против России. О чем они думают?», - написал он в своей соцсети.

В ближайшее время ожидается встреча Трампа со своей командой, где будет поднят вопрос о полной отмене военной помощи Украине, остановке поставок боеприпасов и оборудования.

Советник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что запасы оружия, денег и терпения граждан и властей США не безграничны, поэтому Киеву пора начать переговоры о мире.