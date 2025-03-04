В Белом доме заявили, что Зеленский «укусил руку, которая его кормит»

Зеленский «укусил руку, которая его кормит», когда вступил в перепалку с Трампом. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в интервью Fox News.

По ее словам, США и американский народ устали «оплачивать счета» за украинский конфликт.

«Президент Трамп хочет договориться о соглашении, но президент Зеленский пока не желает этого», - сказала она.

Левитт добавила, что в минувшую пятницу Зеленский мог спасти себя с экономической точки зрения, но предпочел «поставить телегу впереди лошади».

Трамп на прошлой неделе столкнулся с Зеленским в Белом доме из-за его отказа от прекращения огня. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным, когда тот оправдывал свои действия и обвинял Россию. Киевскую делегацию попросили уйти, соглашение о сотрудничестве по полезным ископаемым не было подписано.

В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно вернуться за стол переговоров или Украину должен возглавить кто-то другой.

По данным СМИ, Трамп обсуждает с командой прекращение или приостановку поставок военной помощи Киеву.