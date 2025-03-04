Приостановка Соединенными Штатами военной помощи киевскому режиму станет наилучшим вкладом в дело мира. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что США являлись главным поставщиком украинского конфликта.

«Если США перестанут быть (поставщиком, - Прим.ред.) или приостановят поставки, это будет, наверное, наилучший вклад в дело мира», - сказал официальный представитель Кремля.

Напомним, ранее появилась информация о том, что США якобы приостановили военную помощь Украине до тех пор, пока американский президент Дональд Трамп не увидит готовность Киева к мирным переговорам. Эти данные журналистам Fox News подтвердили в Белом доме.

Между тем, в разговоре с телеканалом «Звезда» военный эксперт и подполковник ФСБ в запасе Александр Беляев предположил, что заявления Вашингтона о приостановке военной помощи Киеву носят лишь декларативный характер. По его словам, США невыгодно лишаться важного аргумента в переговорном процессе с Россией.