Трамп поручил Хегсету остановить поставки оружия, которое уже в Европе

Президент США Дональд Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету приостановить поставки американского вооружения Украине, включая оружие из Европы, которое направлялось туда. Об этом сообщает New York Post.

По словам представителя Белого дома, на которого ссылается газета, Трамп ясно дал понять, что он сосредоточен на мире. Он считает, что приостановка поставок военной помощи Украине «способствует решению проблемы».

Отмечается, что поводом для этой приостановки послужило поведение Владимира Зеленского в Белом доме, когда он вступил в перепалку с Трампом.

Ранее Белый дом подтвердил временное прекращение поставки военной помощи Украине. Такая мера будет действовать до тех пор, пока украинская сторона не будет готова к мирным переговорам.