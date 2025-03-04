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Белый дом подтвердил приостановку военной помощи Украине

Приостановка военной помощи будет действовать до тех пор, пока Дональд Трамп не увидит, что украинская сторона готова к мирным переговорам.
Виктория Бокий 2025-03-04 03:30:08
© Фото: Cheriss May, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не увидит, что украинская сторона готова к мирным переговорам. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на представителя Белого дома.

Уточняется, что приостановка всей военной помощи от Соединенных Штатов временная.

Ранее сообщалось, что США остановили финансирование новых поставок оружия Украине. После чего американские должностные лица приступили к обсуждению вопроса приостановки и другого вида помощи.

Недавно пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявляла, что американский народ устал «оплачивать счета» за украинский конфликт. Также она сказала про Зеленского, что он «укусил руку, которая его кормит», когда вступил в перепалку с Трампом.

#Украина #Дональд Трамп #Белый дом #военная помощь #приостановка #приостановка поставок
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