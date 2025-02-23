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Телеканал «Звезда» раскроет свои секреты в фильме в честь 20-летнего юбилея

В четверг, 20 февраля, «Звезда» отметила 20 лет с начала вещания. Премьера фильма состоится сегодня, 23 февраля, в 19:32.
Елизавета Кондрикова 2025-02-23 12:35:11
© Фото: ТРК «Звезда»

Сегодня, 23 февраля, в 19:32 состоится премьера документального фильма «Секреты Звезды. Двадцать лет вместе», посвященного юбилею телеканала «Звезда». Мы благодарим зрителей, слушателей и читателей за поздравления, за то, что остаетесь с нами! Фильм расскажет о секретах телеканала и о том, как удалось завоевать доверие аудитории.

«Звезда» — это разнообразные программы, многие из которых создаются с риском плечом к плечу, уникальные документы и эксклюзивные материалы. А журналисты телеканала — специалисты, которые первыми оказываются на месте событий. Все для того, чтобы у зрителя сложилась полная картина.

Напомним, в четверг, 20 февраля, «Звезда» отметила 20-летний юбилей с первого дня вещания. Особенностью телеканала является показ программ на патриотическую тематику - информационно-аналитические программы, а также советские и российские кинофильмы. Коллектив телеканала поздравили Владимир Путин, Андрей Белоусов, Сергей Лавров, Сергей Шойгу, патриарх Кирилл и многие другие.

Президент России отметил узнаваемый творческий, информационный стиль и грамотный подход телеканала к анализу важных событий, а также обратил внимание на признание миллионов зрителей разных возрастов и профессий.

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