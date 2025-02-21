Колокольцев отметил программы правовой направленности на «Звезде»

Телеканал «Звезда» обогатил российскую телевизионную палитру яркими патриотическими проектами, заявил Владимир Колокольцев. Министр внутренних дел России поздравил руководство канала и сотрудников с 20-летием.

В поздравлении главы МВД сказано, что команда не только остается верна традициям предшественников, но и осваивает перспективные виды телевещания.

«Особо отмечу высокий уровень программ правовой направленности, разностороннее и достоверное освещение деятельности сотрудников органов внутренних дел», - написал Колокольцев в поздравлении.

Ранее с юбилеем нас поздравили Владимир Путин, Андрей Белоусов, Михаил Мишустин, Сергей Лавров, Валентина Матвиенко, Дмитрий Чернышенко, патриарх Кирилл, Сергей Иванов, Сергей Шойгу и многие другие. Мы благодарим всех за теплые пожелания и высокую оценку нашего труда.