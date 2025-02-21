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Рубио назвал ложью слова Зеленского об отказе от сделки по минералам

По словам госсекретаря США, Зеленский лишь хотел согласовать документ с парламентом.
Владимир Рубанов 2025-02-21 10:45:07
© Фото: Olha Tanasiichuk, Keystone Press Agency, Global Look Press

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Владимир Зеленский предоставил ложную информацию об отказе от предложенной Вашингтоном сделки по украинским минералам. Об этом Рубио рассказал в интервью журналистке Кэтрин Херридж, видео которого опубликовано на ее странице в X.

По словам Рубио, Зеленский изначально выразил готовность к сделке, отметив лишь необходимость согласования с украинским законодательством.

«Он сказал: "Конечно, мы хотим это сделать, в сделке есть смысл, но мне нужно провести ее через парламент"», - сказал госсекретарь.

Однако спустя два дня Зеленский публично заявил, что категорически отверг предложение, сообщив главе Минфина США Скотту Бессенту: «Мы ни в коем случае этого не сделаем». Рубио подчеркнул, что на встрече Зеленского и Бессента такой позиции не было.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает от Украины возвращения средств, выделенных на ее поддержку, в виде доступа к добыче редкоземельных металлов на сумму 500 миллиардов долларов.

Вашингтон предлагал Киеву финансирование в обмен на 50% прав на полезные ископаемые, однако, как утверждает Трамп, украинские власти сорвали договоренности.

Американский лидер также раскритиковал поведение Зеленского во время визита Скотта Бессента на Украину. По словам Трампа, министр финансов проделал опасный путь на поезде, но Зеленский «спал и был недоступен» для встречи.

Зеленский в свою очередь ранее настаивал, что Украина должна получить гарантии безопасности в обмен на свои ресурсы.

#Украина #сша #Дональд Трамп #Владимир Зеленский #сделка #полезные ископаемые #минералы #Марко Рубио #скотт бессент
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