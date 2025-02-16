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FT: США предлагали Киеву сделку о ресурсах в обмен на переданную ранее помощь

В документе не упоминалась дальнейшая поддержка со стороны Вашингтона.
Глеб Владовский 2025-02-16 06:31:21
© Фото: Hendrik Schmidt dpa Globallookpress

США предлагали киевскому режиму соглашение об использовании украинских ресурсов в обмен на уже предоставленную военную помощь. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

«В предложенной Трампом сделке упоминалось лишь о получении США украинских ресурсов в обмен на прошлую военную помощь и не содержалось никаких предложений о подобной помощи в будущем», - говорится в материале.

По данным источников издания, киевский режим предпринимает попытки заключить более выгодную сделку. Отмечается, что на Украине заинтересованы в том, чтобы ЕС также получили доступ к ресурсам.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский предлагал США доступ к залежам редких ресурсов, находящимся на территории страны.

#в стране и мире #Украина #сша #Вашингтон #сделка #редкие ресурсы
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