FT: США предлагали Киеву сделку о ресурсах в обмен на переданную ранее помощь

США предлагали киевскому режиму соглашение об использовании украинских ресурсов в обмен на уже предоставленную военную помощь. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

«В предложенной Трампом сделке упоминалось лишь о получении США украинских ресурсов в обмен на прошлую военную помощь и не содержалось никаких предложений о подобной помощи в будущем», - говорится в материале.

По данным источников издания, киевский режим предпринимает попытки заключить более выгодную сделку. Отмечается, что на Украине заинтересованы в том, чтобы ЕС также получили доступ к ресурсам.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский предлагал США доступ к залежам редких ресурсов, находящимся на территории страны.