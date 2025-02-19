Украина согласится подписать соглашение с США о доступе к украинским природным ресурсам в обмен на предоставление военной помощи. Таким мнением поделился министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News. Бессент думает, что Зеленский пойдет на такой шаг.

По словам главы ведомства, договор будет иметь долгосрочный характер и будет полезен обеим сторонам.

Глава Минфина США Бессент 12 февраля приезжал в Киев, чтобы обсудить будущее «соглашение о стратегических минералах». Такая сделка для Киева является способом «возместить США миллиарды долларов» за поддержку, которые Вашингтон предоставлял Киеву с начала специальной военной операции. Позднее сообщалось, что Зеленский согласился передать США редкоземельные минералы своей страны на сумму 500 миллиардов долларов, но соглашение подписано не было. Глава киевского режима считает, что документ «не готов для защиты интересов Украины».

По информации издания Responsible Statecraft, стоимость минералов Украины составляет более 11 триллионов долларов. В залежах на территории Украины находятся месторождения в том числе лития и титана, которые особенно интересуют западных политиков. Эти элементы необходимы в военной и авиакосмической промышленностях.

Однако, по словам экс-премьера Украины, реальное количество полезных ископаемых на территории страны не совпадает с тем, что Зеленский обещал Трампу. Поэтому их просто не хватит для погашения долга перед США.