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Трамп заявил, что Киев грубо обошелся с министром финансов США

Президент США пообещал «воскресить» сделку по полезным ископаемым с Киевом, или «будет невесело».
Владимир Рубанов 2025-02-20 09:38:08
© Фото: Aaron Schwartz, Consolidated News Photos, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время визита министра финансов Скотта Бессента на Украину с ним обошлись «довольно грубо». Об этом американский лидер рассказал журналистам на борту своего самолета.

По словам Трампа, Владимир Зеленский «спал и был недоступен» для встречи с Бессентом, который проделал опасный многочасовой путь на поезде.

«Он поехал туда, чтобы подписать документ, а вернулся пустой», - отметил глава Белого дома.

Целью визита Бессента было обсуждение плана помощи Украине от администрации США. Вашингтон предложил Киеву финансовую поддержку в обмен на 50% прав на полезные ископаемые Украины.

 Однако украинские власти сорвали договоренность, заявил глава Белого дома. Но США намерены «воскресить» эту сделку.

«Я воскрешу ее, или будет не слишком весело», - сказал он.

По данным The Washington Post, текст соглашения был передан украинской стороне за четыре часа до встречи Бессента с Зеленским. Министр настаивал на немедленном подписании документа, но Зеленский отказался.

Ранее Зеленский выразил готовность к сделке, предложив США полезные ископаемые и газовые хранилища в обмен на гарантии безопасности.

США предлагали Киеву сделку о ресурсах в обмен на переданную ранее помощь, писала Financial Times.

#в стране и мире #Украина #сша #Дональд Трамп #Владимир Зеленский #полезные ископаемые #скотт бессент
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