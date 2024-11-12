FT: Зеленский предложил Трампу доступ к природным ресурсам Украины

Избранного президента США Дональда заинтересовали два пункта - о доступе к украинским ресурсам и замене части сил США в Европе, которые были представлены в сентябрьском «плане победы» Зеленского, утверждает Financial Times. Американский политик продемонстрировал интерес к данным предложениям только после победы на выборах, пишет газета.

Издание передает, что украинские компании уже ведут переговоры с американцами о механизмах выбора бизнес-партнеров. Что касается второго предложения - Зеленский хочет частично заменить американские войска в Европе украинскими, говорится в статье. Также, чтобы улучшить отношения с Трампом он намерен заменить посла в Вашингтоне Оксану Маркарову, пишет FT.

Ранее республиканцы обвиняли ее во вмешательстве в выборы, так как Маркарова организовала визит Зеленского в Пенсильванию, считающимся одним из «колеблющихся» штатов США.

В так называемом «плане победы» Зеленского содержатся пункты о приглашении Украины в НАТО, использовании дальнобойного западного оружия для ударов по России, размещении на территории страны «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания» и помощи в развитии экономики..

Политолог Юрий Светов отметил, что Киев постоянно что-то требует у союзников, но ничего не может дать в ответ, поэтому Зеленский предлагает Западу украинские территории с полезными ископаемыми.