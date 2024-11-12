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FT: Зеленский предложил Трампу доступ к природным ресурсам Украины

Украинские компании уже ведут переговоры с американцами о механизмах выбора бизнес-партнеров, пишет издание.
Ирина Егорова 2024-11-12 11:34:13
© Фото: Kyle Mazza, Keystone Press Agency, Michael Kappeler, dpa, Globallookpress

Избранного президента США Дональда заинтересовали два пункта - о доступе к украинским ресурсам и замене части сил США в Европе, которые были представлены в сентябрьском «плане победы» Зеленского, утверждает Financial Times. Американский политик продемонстрировал интерес к данным предложениям только после победы на выборах, пишет газета. 

Издание передает, что украинские компании уже ведут переговоры с американцами о механизмах выбора бизнес-партнеров. Что касается второго предложения - Зеленский хочет частично заменить американские войска в Европе украинскими, говорится в статье. Также, чтобы улучшить отношения с Трампом он намерен заменить посла в Вашингтоне Оксану Маркарову, пишет FT. 

Ранее республиканцы обвиняли ее во вмешательстве в выборы, так как Маркарова организовала визит Зеленского в Пенсильванию, считающимся одним из  «колеблющихся» штатов США.

В так называемом «плане победы» Зеленского содержатся пункты о приглашении Украины в НАТО, использовании дальнобойного западного оружия для ударов по России, размещении на территории страны «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания» и помощи в развитии экономики..

Политолог Юрий Светов отметил, что Киев постоянно что-то требует у союзников, но ничего не может дать в ответ, поэтому Зеленский предлагает Западу украинские территории с полезными ископаемыми.

#Трамп #Зеленский #ресурсы #план #пункт
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