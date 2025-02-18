Завершение политической карьеры Владимира Зеленского может произойти после визита министра финансов США Скотта Бессента в Киев, состоявшийся 12 февраля 2025 года. С таким прогнозом выступил британский эксперт Ян Прауд в журнале Responsible Statecraft.

Именно эта дата станет отправной точкой или началом конца пути Зеленского, считает эксперт.

«Зеленского неизбежно подталкивают к заключению плохой сделки на условиях, менее выгодных, чем те, которые были доступны ему в конце марта 2022 года. Я подозреваю, что история зафиксирует 12 февраля 2025 года как начало конца этого акта в его стоической политической карьере», - написал Прауд.

По мнению автора статьи, заключение сделки по экспорту стратегических ресурсов, в частности, редкоземельных металлов, станет серьезным ударом для Украины. В то время как США преследуют сугубо экономические интересы и оказывают давление на Киев.

Стоимость минералов Украины составляет более 11 триллионов долларов, говорится в статье. Зеленский согласился передать США редкоземельные минералы своей страны на сумму 500 миллиардов долларов. Такая сделка станет для Киева способом «возместить США миллиарды долларов» за поддержку, которые Вашингтон предоставлял с начала специальной военной операции России.

Ранее сообщалось, что украинские компании уже ведут переговоры с американцами о механизмах выбора бизнес-партнеров по поводу доступа к ресурсам.