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На границе США и Мексики произошла перестрелка с участием пограничников

Предположительно, участники наркокартеля открыли стрельбу по пограничникам США, когда нелегалы пытались переплыть через реку.
Анастасия Бобылева 2025-01-28 02:37:04
© Фото: @C_NyaKundiH X.com

На границе США и Мексики произошла перестрелка, сообщает телеканал Fox News. Обстрелу подвергся пограничный патруль США.

Инцидент случился, когда группа мигрантов пыталась переплыть через реку, говорится в материале. Предположительно, стрельбу начали боевики наркокартеля. В ответ на это американские пограничники тоже открыли огонь.

В результате произошедшего никто не пострадал. Попытку мигрантов попасть на территорию США удалось пресечь.

С приходом на пост президента США Дональда Трампа в стране усилили меры по борьбе с нелегальными мигрантами. Их начали задерживать, чтобы потом отправить обратно на родину. Так, Колумбия уже согласилась принимать высылаемых из США нелегальных мигрантов, хотя изначально президент Густаво Петро высказался против и Богота развернула два американских самолета.

В Мексику также отправили военный самолет с нелегальными мигрантами на борту, однако в посадке ему отказали. Как отметили в мексиканском правительстве, для подобных шагов требуется согласие принимающей стороны, а они его не давали.

Также в США приостановили ряд программ для мигрантов. Ограничения коснулись и инициативы Uniting for Ukraine, которая предоставляет украинцам возможность въезда в США.

#в стране и мире #сша #мигранты #мексика #нелегалы #перестрелка
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