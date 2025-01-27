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Белый дом: Колумбия согласилась принимать депортационные рейсы

Администрация Дональда Трампа пообещала отложить часть санкций в отношении Боготы.
Сергей Лебедев 2025-01-27 06:55:16
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

Богота согласилась принимать высылаемых из Соединенных Штатов нелегальных колумбийских мигрантов. Об этом в понедельник заявили в Белом доме. В администрации Дональда Трампа отметили, что часть санкций и 25% пошлины отложат до тех пор, пока страна будет выполнять соглашение о приеме депортационных рейсов.

«Правительство Колумбии согласилось со всеми условиями президента Трампа», - говорится в сообщении Белого дома.

При этом визовые санкции продолжат действовать до того момента, когда Колумбия примет первый борт с нелегальными мигрантами.

Напомним, ранее Богота развернула два самолета ВВС США с депортируемыми из Соединенных Штатов. В ответ Дональд Трамп пригрозил стране санкциями и 25% пошлинами, а также закрыл въезд колумбийским чиновникам.

Кроме того, принимать самолеты с мигрантами отказалась и Мексика. В итоге первую группу нелегалов доставили в Гватемалу.

#мигранты #Колумбия #нелегалы #депортация
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